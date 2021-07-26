"Фехтовал посредственно" - Рейзлин о "бронзе" на Олимпиаде

Игорь Рейзлин получил вторую медаль для сборной Украины на Играх в Токио. Фото: REUTERS

Обладатель бронзовой награды на Олимпиаде в Токио украинец Игорь Рейзлин считает. что слабо фехтовал в утешительном финале.

Обладатель второй медали на Олимпиаде прокомментировал свое выступление в Японии.

"Я почти 30 лет занимаюсь фехтованием. Это мои первые Олимпийские игры. Конечно, хотелось выиграть полуфинал, а затем финал. Я очень сильно расстроился после полуфинала. Но удалось переломить себя, взять себя в руки и побороться за "бронзу"

Соперники тоже люди, он вел бой достаточно успешно. Было преимущество в три укола, а потом он остановился, и позволил мне его достать. Но этого соперника я опасался, потому что он, во-первых, серьезных людей побеждал. Заметно, что был его день, что у него, как у нас говорят, горит, поэтому было страшно.

Хорошо, что так сложилось, опять же, он молодой, а я более опытный, поэтому получилось переломить, я там проигрывал укольчик в середине боя. Получилось переломить и выиграть.

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Фехтовал весьма посредственно и то, что удалось взять медаль - слава Богу. Я перезагружался после полуфинала, пришлось себя ломать, чтобы не расстраиваться, не впадать в отчаяние: "Все, я проиграл и сейчас проиграю, и четвертое место займу".

Отец меня настраивал так, что в каком - либо случае выступление хороший, конечно, медаль хочется, но даже если проиграю - обвинить меня не за что.

Готовил одно действие, чтобы наверняка нанести этот 15 укол. Повзрослел, наверное, потому что раньше эмоции мешали и я на дорожке боролся сам с собой, а не с соперником, повзрослел, поумнел и результат пошел", - сказал Рейзлин в комментарии "Суспільному".

Бронзовая награда Игоря Рейзлина стала первой в истории сборной Украины в мужской шпаге. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сборная Украины на играх в Токио получила две бронзовые награды. Соревнования будут проходить с 23 июля по 8 августа.