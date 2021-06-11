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суббота, 12 июня 2021 11:09

Федотенко выиграл второй Кубок Стэнли

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Федотенко выиграл второй Кубок Стэнли
Первый кубок Руслан выиграл с "Тампой". Фото: NHL.com

12 июня 2009 года украинский форвард Руслан Федотенко во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Стэнли с командой "Питтсбург Пингвинз". Ранее он выиграл трофей с "Тампой".

В тот день соперники играли седьмой матч финала Кубка Стэнли. Счет между "Питтсбург Пингвинз" и "Детройт Ред Уингз" был равным - 3:3.

Борьба в седьмой встрече была ожесточенной. Первый период закончился вничью - 0:0. Во втором Макс Тэлбот забросил две шайбы и вывел "пингвинов" вперед.

В третьем периоде Джонатан Эрикссон один гол отыграл - 2:1 победа "Питтсбурга".

В матчах на Кубок Стэнли Руслан Федотенко выходил на лед 24 раза. Забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач.

Ранее он выигрывал Кубок Стэнли с "Тампой Бэй Лайтинг". В финальной серии "молнии" обыграли "Калгари". В седьмой решающей игре Федотенко забросил обе шайбы - 2:1.

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Руслан Федотенко уехал за океан в 16 лет. Играл в дочерних командах "Филадельфии". В НХЛ дебютировал в 21 год. Первую шайбу забросил в ворота знаменитого чешского голкипера Доминика Гашека. Руслан закончил карьеру в 2016 году.

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