Федерера признали лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет

Легендарный теннисист 39-летний Роджер Федерер признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет.

Федерер набрал около половины голосов и победил с огромным отрывом, пишет Sport.ua

2-е место и 12,8% - в лыжника Дарио Колонья, четырехкратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. 3-й - экс-горнолыжник Пирмин Цурбригген с 11,9% голосов.

Почти весь прошлый сезон Роджер пропустил из-за травмы. Теннисист планирует возобновить выступления в новом сезоне.

Автор: Іnstagram.com/dariocologna

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Роджер Федерер - 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и медалист, шестикратный победитель Итогового турнира.