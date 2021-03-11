Федерер впервые победил за 405 дней

Роджер Федерер восстановился от травмы. Фото: Reuters

Легендарный теннисист 39-летний Роджер Федерер с победы стартовал на турнире в Дохе.

Швейцарец с трудом победил британца Дэна Эванса - 7:6, 3:6, 7:5.

Для Роджера победа стала 1-й за 405 дней после перерыва от соревнований. Причиной такого длительного отсутствия стали операции на колене.

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Матч дался Федереру сложно. Соперник в стартовой партии нанес швейцарцу немало проблем, но Федерер победил на тай-брейке - 6:7. Следующий сет был уже не в пользу Роджера - 6:3.

В решающей партии Федерер одержал тяжелую победу. Британец не смог защитить свою подачу, что позволило победить швейцарцу - 5:7.

В 1/4 финала в Катаре Роджер Федерер встретится с грузином Николозом Басилашвили, который занимает 42-е место в рейтинге ATP. Федерер пропустил почти весь 2020 год из-за травмы колена. Роджер сыграл только на Открытом чемпионате Австралии по теннису.