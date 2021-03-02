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вторник, 02 марта 2021 16:10

Федерер снялся с турнира в Майами

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Федерер снялся с турнира в Майами
Роджер Федерер восстановился от травмы. Фото: Reuters

Легендарный теннисист 39-летний Роджер Федерер снялся с турнира в Майами.

Швейцарец пропустит "Мастерс" в США из-за желания не иметь интенсивный график после травмы, сообщил Twitter журналист Мийкл Самульски.

В марте Федерер планирует принять участие в турнирах в Дохе и Дубае, которые пройдут с 8 по 20 марта.

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Турнир в США был запланирован с 22 марта по 4 апреля 2021 года. Швейцарец подал заявку, а затем снялся с соревнований.

Федерер пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена. 1-й турнир большого Шлема 2021 года Australian Open тоже состоялся без Роджера.

Роджер Федерер - швейцарский теннисист-профессионал, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и медалист, шестикратный победитель Итогового турнира. В текущем рейтинге теннисистов занимает 5-е место.

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