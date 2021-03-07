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понедельник, 08 марта 2021 06:11

Джокович побил "вечный" рекорд Федерера

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Джокович побил &quot;вечный&quot; рекорд Федерера
2 февраля 2020 года Новак Джокович выиграл Australian Open. На следующий день возглавил рейтинг ATP, подвинув Рафаэля Надаля - чемпиона по итогам 2019 года. Фото: REUTERS

Cербский теннисист 33-летний Новак Джокович с сегодняшнего дня находится на 311-й неделе лидерства в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов ATP. Он побил рекорд на шесть лет старшего швейцарца Роджера Федерера – тот имеет 310 недель.

Впервые Джокович возглавил рейтинг 4 июля 2011 года после победы на Уимблдоне. Он шесть раз заканчивал год в ранге первой ракетки мира – 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020. За этим показателем делит первое-второе место с американцем Питом Сампрасом, который финишировал вверху на протяжении 1993-1998 годов. Федерер возглавлял рейтинг в конце года пять раз: 2004-2007, 2009. Весной 2018-го он опять стал первой ракеткой мира, победив на открытом чемпионате Австралии (https://gazeta.ua/articles/sports-newspaper/_federer-vigrav-dvadcyatij-titul-na-turnirah-velikogo-solomu/817594) и турнире в Роттердаме. 310 недель швейцарца называли "вечными", но Джоковичу удалось побить это достижение. Однако за швейцарцем остался другой рекорд: он был первым на протяжении 237 недель подряд. У Джоковича – 122.

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Среди женщин рекорд принадлежит немке Штеффи Граф – 377 недель. Она соревновалась с 1985 по 1999 годы. Среди действующих теннисисток Граф может обойти Серена Вильямс, которая отстает на 58 недель.

В настоящее время рейтинг WТА возглавляет австралийка Ешли Барти.Украинка Элина Свитолина (https://gazeta.ua/articles/sport/_svitolina-ne-zmogla-vijti-u-pivfinal-turniru-u-dosi/1018386) – пятая.

Автор: Роман Шахрай
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