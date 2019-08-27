Федерер рассказал о своей жизни вне теннисом

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал о жизни вне теннисного Тура.

О жизни в Швейцарии

"Думаю, что даже если бы я не был швейцарцем, я бы выбрал эту страну для жизни. Самое большое отличие, которое лично я замечаю, - это воздух. Здесь я могу открыть окно или выйти на улицу и вдохнуть полной грудью. Во время сезона мне есть с чем сравнивать, мы играем в крупных городах, больших мегаполисах, Нью-Йорке, Шанхае… Также здесь умещается столько всего, есть горы и снег, есть большие города, маленькие, озера, леса и так далее. Каждое место, куда я приезжаю, выглядит для меня как нарисованная открытка. Все очень красочно. Здесь я чувствую, что мы в безопасности. И еще один фактор – это люди. Мы с семьей чувствуем себя здесь очень комфортно, мы можем уединиться, но даже в людных местах нас не преследуют. Швейцарцы не любят навязываться".

Автор: Социальные сети Дом Федерера

Об общении в городе:

"Конечно, есть такие ситуации, когда ты в центре внимания. В Цюрихе мне несколько лет устраивали просто фантастический прием после победы в Австралии. Есть спонсорские мероприятия. Но в других ситуациях, как правило, на меня практически не обращают внимание, то есть, постоянно на меня не глазеют. Случаи бывают разные. Например, если утром нужно поехать в город, чтобы купить детям на завтрак свежие круасаны или еще что, то в очереди меня никто не будет доставать. Да, могут поздороваться, сказать, что рады меня видеть, я часто чувствую, что люди счастливы. Есть моменты, когда человек со мной заговаривает в какой-то обыденной ситуации и я вижу, что он понятия не имеет кто я. Я бы сказал, что мне нравится. Есть и другие ситуации, когда люди, которых я вижу впервые в жизни и понятия не имею, кто они такие, смотрят и говорят со мной так, как будто мы знакомы очень давно. Это понятно, возможно, они видели много моих матчей и так далее, но для меня это все равно удивительно. Говорили ли мне когда-нибудь гадости? Каких-то плохих моментов было крайне, крайне мало, практически никакого негатива, по крайней мере в лицо мне это никто не высказывал".

Чувствую, когда люди счастливы

О любимых занятиях дома:



"Понятно, что большая часть нашего времени продиктована потребностями детей. Допустим, я могу постараться поспать подольше или отдохнуть побольше, но тогда это общий для нас "день ничегонеделания". Да, мы просто остаемся дома и отдыхаем. Вообще, мы очень спонтанные ребята. С теннисом совсем другая история, у тебя все распланировано, ты четко знаешь, где и когда нужно быть. Здесь же мы в любой момент можем сорваться и пойти куда-нибудь, в парк или к друзьям, просто потому, что нам так хочется. Есть какие-то традиционные вещи или что-то, что мы пытаемся осуществить, когда я дома. Например, у нас был общий ужин с приемной семьей, у которой я жил во время тренировок в Экубленсе, или же моя семья и семья моей сестры собираются вместе с нашими родителями, мама готовит домашнюю еду и мы общаемся. Я бы сказал, что это и есть моя реальная жизнь, а то, что происходит в теннисном туре, я все-таки воспринимаю как некий фантастический сюжет".

О буднях с четырьмя детьми:

"Дети – это совсем другой мир, от них никогда не знаешь чего ожидать, у них что на уме, то и на языке. Я могу приехать домой после тяжелого матча и они спросят, мол, ну как, выиграл? И я с таким гордым видом говорю, что выиграл, а они мне отвечают, окей, пошли собирать конструктор. И мы уходим собирать конструктор, на этом все. Девочки относятся очень чутко, но они меня и критикуют. Если я проигрываю, они всегда интересуются, как я себя чувствую. Но также они спокойно могут сказать, мол, папа, как ты мог, неужели он сильнее тебя? В следующий раз ты должен обязательно выиграть. Что мы любим делать больше всего? Наверное, из-за моих постоянных поездок из дома в Экубленс я полюбил долгие дороги, когда можно сидеть у окна и смотреть на мир. Мы так делали вместе с дочками, садились в трамвай или автобус и катались. Это было очень мило. Девочки были такими трогательными, я бы хотел, чтобы у меня были еще дочери. Но родились мальчики, и это тоже здорово. Всем детям очень нравится ходить на пикники. Их любимое блюдо – это хлеб, пожаренный на костре. Во время одного из таких пикников незнакомец, который проходил мимо, решил над нами пошутить, сказав, что в этом месте нельзя жечь костер. Я думал, что сезон уже открыт и сказал, что мы уйдем. Нужно было видеть его реакцию, когда он меня узнал и сказал, что это был такой розыгрыш".

Хотел еще девочек, а родились мальчики

Если бы можно было прожить день, как другой человек:

"Я бы выбрал обычную жизнь. И не один день, мне было бы интересно пожить так неделю. Временами ко мне приходят такие мысли, мол, а какой могла бы быть моя нормальная жизнь. Например, когда у человека работа заканчивается в определенное время. Если он один, то идет с друзьями в бар что-нибудь выпить. А если у него есть семья, то приходит домой и все вместе садятся за стол. Я не говорю, что эти люди в восторге от своей работы или она их чрезвычайно вдохновляет, но мне было бы интересно. В теннисе ты живешь будто в другой реальности, ты в своем пузыре, в котором все происходит по своим правилам. Не то, чтобы ты в замкнутом состоянии, но ты не можешь до конца быть собой. Если рядом есть близкие люди, то это очень помогает, ты сохраняешь чувство реальности и не сходишь с ума. Я знаю, что когда выхожу из машины, то профессиональный спортсмен остается там, а здесь уже не место для моей популярности и я не выгляжу, как известный человек".

Автор: Социальные сети Дети Федерера

Какой будет моя жизнь через 10 лет:

"Не знаю, это хороший вопрос. Лично я буду заниматься чем-то интересным для себя, что будет делать меня счастливым. Сколько будет детям?... Девочкам будет 20, а мальчикам – 15. Это совершенно другая жизнь, если сравнивать с сегодняшним днем. Дети будут во многом определять, где буду я в этом время. Надеюсь, что мой фонд к тому времени разрастется еще больше и у меня останется какая-то связь с теннисом. За 10 лет можно столько всего сделать. Я бы хотел прожить эти 10 лет".

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Роджер Федерер — швейцарский профессиональный теннисист; обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд); непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года; обладатель некалендарного "карьерного" Большого шлема в одиночном разряде; олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде; шестикратный победитель Итогового Турнира ATP в одиночном разряде; победитель 110 турниров ATP (из них 102 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии.