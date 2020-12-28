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понедельник, 28 декабря 2020 09:22

Федерер не сыграет на Australian Open впервые за 22 года

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Федерер не сыграет на Australian Open впервые за 22 года
Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции. Фото: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Australian Open-2021.

Федерер продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому решил пропустить 1-й Великий шлем сезона, рассказал агент швейцарца Тони Годсик.

"Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант - вернуться к соревнованиям после Australian Open", - цитирует агента apnews.com.

Последний раз Федерер пропускал Australian Open 1998 года, но тогда он еще был юниором и выступал на юниорском турнире, дошел до полуфинала. 1999-го швейцарец играл в квалификации, а с 2000 года постоянно выступал в основной сетке.

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Роджер Федерер 2020-го принимал участие только в Australian Open, где он дошел до полуфинала. После этого швейцарец перенес 2 операции на правом колене.

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28
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