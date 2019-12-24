Федецкий станет заместителем главы Волынской ОДА

Артем Федецкий подружился из президентом во время выступлений за "Днепр"

Экс-футболист Артем Федецкий, известный по выступлениям за львовские "Карпаты" и "Днепр", и "Шахтер" и сборную Украины может получить должность в Волынской областной госадминистрации.



34-летний Федецкий может в ближайшее время стать заместителем председателя Волынской областной госадминистрации. Об этом сообщает sport.ua



21 июля Федецкий баллотировался на досрочных парламентских выборах в одномандатном округе Львовской области от партии "Слуга народа", но проиграл, набрав чуть более 12% голосов.

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Последним клубом в футбольной карьере Федецкого стали львовские "Карпаты", которые он оставил летом 2019 года. В сезоне 2018-19 он сыграл за "Карпаты" 16 матчей.