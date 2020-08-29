Федецкий рассказал, сколько потратил на избирательную кампанию от "Слуги народа"

Артем Федецкий играл в финале Лиги Европы. Фото Футбум

Бывший украинский футболист Артем Федецкий вспомнил, как баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа"

"Мне позвонили от Зе-команды." Мы хотим, чтобы вы баллотировались по 118 округу ", - сказали тогда. Об этом сообщает Depo.Сектор. "Нужно только ваше согласие".

"Я попросил время подумать, но здесь телефонную трубку взял сам Владимир Зеленский и сказал: Тема, поможешь?". Я согласился. У меня большой опыт общения с людьми. Много нового узнал и о децентрализации. Теперь вижу, что политика - это не мое. Частично избирательную кампанию я сам финансировал. Не хочу называть цифру. Предположительно, 100 тысяч долларов ", - сказал Федецкий.

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Артем Федецкий за карьеру играл за "Карпаты", "Шахтер" и "Днепр".