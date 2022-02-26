"Фашисты - в Кремле": обращение российских хоккеистов, играющих в Украине

Фото: Федерация хоккея Украины

После вторжения РФ в Украину высказали свою позицию российские хоккеисты-легионеры ХК "Харьковские Берсерки".

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Украины.

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"Мы, россияне, игроки хоккейного клуба "Харьковские Берсерки" вместе с нашими украинскими друзьями находимся в Харькове и не можем молча смотреть на этот военный захват чужих территорий. Мы обращаемся к правительству России, президенту Путину, солдатам России, которые пришли с войной в Украину. Прекратите захватнические действия! Прекратите кровопролитие и войну!

В эти годы Украина стала для нас, хоккеистов, вторым домом. И, несмотря на длительную агрессию со стороны России против Украины на протяжении многих лет, мы ни разу не почувствовали к себе негатива. Фашисты не здесь, фашисты - в Кремле. Дорогие соотечественники, не становитесь участниками путинских преступлений, протестуйте против античеловеческого путинского режима.

Мы бок о бок с украинцами сейчас стоим на защите свободного мира. Слава Украине, слава свободной России!", - заявили в своем обращении российские хоккеисты-легионеры "Харьковских Берсерков".

В турнирной таблице Украинской хоккейной лиги "Харьковские Берсерки" занимают четвертое место. Почти половина состава команды - хоккеисты с российским гражданством. Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.