Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса

Яна Суркис. Фото: соцсети

Дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса Яна резко отреагировала на вылет команды из Лиги Европы.

В частности, на своей странице в социальной сети Instagram девушка обратилась к фанатам клуба, которые забросали ее оскорбительными сообщениями.

"Дорогие болельщики и недовболивальникы" Динамо ", которые на меня подписаны. Вы нормальные люди? У меня директ завален сообщениями по поводу того, что" Динамо "дно, передай отцу, чтобы продал клуб. Вы думаете, я буду это читать и как-то воспринимать ? я какое отношение имею в клуб? Или я похожа на личного секретаря своего отца? " - приводит слова Яны "Обозреватель"

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"Динамо" в 6 туре Лиги Европы сыграло вничью с "Лугано" 1: 1 и заняло таким образом только 3 место в своей группе.