Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
1 Просмотров: 441
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 694
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1251
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
8 Просмотров: 4653
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 5022
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3150
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 15904
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3186
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7192
Фото
Все фото
11
5
4
16
3
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Видео
Все видео
Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время
Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время
"Динамо" уступило новичку УПЛ
"Динамо" уступило новичку УПЛ
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
Молодой украинец побил, но не победил российского гиганта
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
Милевский забил супергол в чемпионате Беларуси
Пакьяо победил Турмана
Пакьяо победил Турмана
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2124
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1053
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2745
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 207
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
понедельник, 22 июля 2019 20:11

Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время

  Комментировать
Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время
Гарри Кейн принес победу "Тоттенхэму" на последних минутах игры

"Ювентус" уступил "Тоттенхэму" в Международном кубке чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3: 2 в матче Международного кубка чемпионов. Чемпиона Италии в этом матче дебютировал 19-летний экс-капитан "Аякса" Маттейс где Лигт, в составе "шпор" - хавбек Танги Ндомбеле.

За "Ювентус" голами отличились Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду в составе "Тоттенхэма" забитые мячи в активе Эрика Ламели, Лукаса Моури и Гарри Кейна.

Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное ко второму тайму время стал победным для "шпор"

"Ювентус" - "Тоттенхэм" - 2: 3

Голы: 0: 1 - 30 Ламела, 1: 1 - 56 Игуаин, 2: 1 - 60 Роналду, 2: 2 - 65 Лукас Моура, 2: 3 - 90 Кейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду отличился трогательным поступком

В следующем матче "Ювентус" 24 Июля сыграет с миланским "Интером", а "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед"

https://sport.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Студента арестовали за украинский флаг

Разгромили крупнейший невольничий рынок

Норвежец расстрелял детей на острове

Самое читаемое
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 24026
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 23274
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 15913
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12816
&quot;Очень трогательно и искренне&quot;: в Украине впервые заключили однополый брак
"Очень трогательно и искренне": в Украине впервые заключили однополый брак
10
 2 Просмотров: 10135
Спорт
Свитолина осталась в топ-10 рейтинга WTA
Свитолина осталась в топ-10 рейтинга WTA Просмотров: 126
"Заря" и "Мариуполь" получили соперников в Лиге Европы
"Заря" и "Мариуполь" получили соперников в Лиге Европы Просмотров: 333
Что нужно знать о сопернике "Динамо" по квалификации в Лигу чемпионов "Брюгге"
Что нужно знать о сопернике "Динамо" по квалификации в Лигу чемпионов "Брюгге"
 Просмотров: 513
Украинский боксер получит $1,5 млн за бой против россиянина
Украинский боксер получит $1,5 млн за бой против россиянина Просмотров: 369
Стал известен соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов Просмотров: 351
Больше всего комментируют
11
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
8
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
7
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
3
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
Голосов: 1234
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua