Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное время

Гарри Кейн принес победу "Тоттенхэму" на последних минутах игры

"Ювентус" уступил "Тоттенхэму" в Международном кубке чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3: 2 в матче Международного кубка чемпионов. Чемпиона Италии в этом матче дебютировал 19-летний экс-капитан "Аякса" Маттейс где Лигт, в составе "шпор" - хавбек Танги Ндомбеле.

За "Ювентус" голами отличились Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду в составе "Тоттенхэма" забитые мячи в активе Эрика Ламели, Лукаса Моури и Гарри Кейна.

Фантастический гол Кейна из центра поля в компенсированное ко второму тайму время стал победным для "шпор"

"Ювентус" - "Тоттенхэм" - 2: 3

Голы: 0: 1 - 30 Ламела, 1: 1 - 56 Игуаин, 2: 1 - 60 Роналду, 2: 2 - 65 Лукас Моура, 2: 3 - 90 Кейн.

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В следующем матче "Ювентус" 24 Июля сыграет с миланским "Интером", а "Тоттенхэм" на следующий день встретится с "Манчестер Юнайтед"