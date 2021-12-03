Фанаты "Ворсклы" устроили огненное шоу перед выездом команды во Львов

Юрий Максимов возглавляет "Ворсклу" с 2019 года. Фото: ФК "Ворскла"

Фанаты полтавской "Ворсклы" поддержали свою команду в преддверии игры против львовского "Движения".

В прошлом туре полтавчане были разгромлены в Днепре местным клубом 1:5.

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Болельщики полтавчан решили поддержать свою команду и устроили ей роскошные провода во Львов.

Фанаты сопровождали клубный автобус от стадиона до железнодорожного вокзала – автомобильный кортеж ехал с зелено-белыми флагами, а вдоль дороги поклонники клуба жгли пиротехнику.

"Болельщики очень приятно удивили всю команду. Спасибо им. Это еще больше стимулирует нас биться за клуб и его болельщиков", – отметил голкипер команды Дмитрий Ризнык в комментарии клубному YouTube-каналу.

Поединок между "Рухом" и "Ворсклой" состоится уже завтра, 4 декабря, на "Арене Львов". Начало встречи в 17.00. В турнирной таблице команда Юрия Максимова занимает четвертое место в УПЛ.