Фанаты устроили команде Реброва овацию после вылета из Лиги чемпионов

Команда украинского тренера Реброва вылетела из Лиги чемпионов
Болельщики венгерского "Ференцвароша" поддержали свою команду после домашних поражения от загребского "Динамо" 0: 4 в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Теперь важно выйти в групповой этап Лиги Европы и там набрать как можно больше очков.
По окончании встречи футболисты подошли поблагодарить трибунам, на что болельщики ответили настоящей овацией в адрес своих игроков.
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Сергей Ребров возглавил "Ференцварош" в начале прошлого сезона. Смог сделать команду чемпионом Венгрии и в квалификации Лиги чемпионов пройти два круга обыграв чемпионов Болгарии и Мальты.
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