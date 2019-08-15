Фанаты устроили команде Реброва овацию после вылета из Лиги чемпионов

Ребров не смог вывести "Ференцварош" в группу Лиги чемпионов

Команда украинского тренера Реброва вылетела из Лиги чемпионов

Болельщики венгерского "Ференцвароша" поддержали свою команду после домашних поражения от загребского "Динамо" 0: 4 в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Теперь важно выйти в групповой этап Лиги Европы и там набрать как можно больше очков.

По окончании встречи футболисты подошли поблагодарить трибунам, на что болельщики ответили настоящей овацией в адрес своих игроков.

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Сергей Ребров возглавил "Ференцварош" в начале прошлого сезона. Смог сделать команду чемпионом Венгрии и в квалификации Лиги чемпионов пройти два круга обыграв чемпионов Болгарии и Мальты.