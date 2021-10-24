Фанаты "Сум" прорвались на поле и устроили массовую драку

"Сумы" проиграли дома. Фото: скриншот трансляции

Во второй лиге произошел скандал. На последних минутах матча "Сумы" - "Победа" (1:3) состоялась массовая потасовка.

После третьего гола в ворота "Печаль" на футбольном поле появились сторонники хозяев и устроили беспорядок, из-за чего началась драка.

Фанаты начали использовать физическую силу и газовые баллончики в сторону представителей "Победы", сообщает пресс-служба клуба. Правоохранители, которые были задействованы на матче, не смогли прекратить массовую потасовку. Днепровский коллектив обратился в УАФ и ПФЛ для расследования эпизода.

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Главная арбитриня София Причина же прекратила поединок. Финальный свисток зафиксировал триумф "Победы" со счетом 3:1, что позволило ей подняться на 4 место группы Б второй лиги. Ранее в Киеве фанаты избили болельщиков с детьми.