Фанаты "Сум" прорвались на поле и устроили массовую драку

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1197
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1494
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5472
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 459
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4014
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3790
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1341
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 531
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4536
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
Малиновский забил гол в чемпионате Италии
Малиновский забил гол в чемпионате Италии
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
"Милан" победил "Болонью". Ибрагимович сыграл вничью
Интервью
1/5
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 1647
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1539
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 936
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5427
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 153
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 07:11

Фанаты "Сум" прорвались на поле и устроили массовую драку

  Комментировать
Фанаты &quot;Сум&quot; прорвались на поле и устроили массовую драку
"Сумы" проиграли дома. Фото: скриншот трансляции

Во второй лиге произошел скандал. На последних минутах матча "Сумы" - "Победа" (1:3) состоялась массовая потасовка.

После третьего гола в ворота "Печаль" на футбольном поле появились сторонники хозяев и устроили беспорядок, из-за чего началась драка.

Фанаты начали использовать физическую силу и газовые баллончики в сторону представителей "Победы", сообщает пресс-служба клуба. Правоохранители, которые были задействованы на матче, не смогли прекратить массовую потасовку. Днепровский коллектив обратился в УАФ и ПФЛ для расследования эпизода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Металлист" покупает очередного бразильца

Главная арбитриня София Причина же прекратила поединок. Финальный свисток зафиксировал триумф "Победы" со счетом 3:1, что позволило ей подняться на 4 место группы Б второй лиги. Ранее в Киеве фанаты избили болельщиков с детьми.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фанаты "Сум" прорвались на поле и устроили массовую драку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 14203
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 10288
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 9387
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 8406
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 5967
Спорт
Во второй раз в истории женская сборная Украины пробилась на Евро-2022
Во второй раз в истории женская сборная Украины пробилась на Евро-2022 Просмотров: 63
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
"У меня украли детство. Мы просыпались, а есть на завтрак было нечего"
 Просмотров: 1737
"Манчестер Юнайтед" опозорился
"Манчестер Юнайтед" опозорился
 Просмотров: 432
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
"Реал" победил "Барселону" в эль-класико
 Просмотров: 342
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
"Динамо" за пять минут победило "Днепр-1"
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
8
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
2
"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий
2
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
1
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1
В Украине обнаружили более 23 тыс. больных Covid-19
Голосов: 281
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть