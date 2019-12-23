Фанаты спилили со статуи Ибрагимовича нос и палец

Автор: Соцсети Златан остался без носа

Златан решил стать совладельцем шведского клуба "Хаммарбю", который является одним из принципиальных соперников "Мальме". После этого статуя стала местом постоянных нападок болельщиков "Мальме", которые не простили такого предательства главной звезде команды.

Сначала памятник обливали краской, то теперь дошло дело и до физического уничтожения. От ноги отрезали палец и повредили и лица, отрезав нос, сообщает "24 канал"

Автор: Соцсети Златан остался без носа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ

Златан Ибрагимович родился в Мальме и является воспитанником местного клуба, еще начинал свою карьеру. Также играл за "Аякс", "Ювентус" "Милан", "Барселону", "ПСЖ," МЮ "и" ЛосАнджелес Гэлэкси ". Провел 116 матчей за сборную Швеции.