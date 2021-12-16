Фанаты "Эвертона" не в восторге от трансфера Миколенко

Виталий Миколенко играл за сборную на Евро. Фото: "Динамо"

Болельщики "Эвертона" не очень рады, что украинец Виталий Миколенко должен заменить француза Люку Диня.

Их высказывания цитирует "Футбол газета"

SlapheadDave: "Если мы заменим Диня на него, то потеряем всякую надежду на спасение".

Ben Palmer: "Черт возьми... Я только что узнал, что мы меняем Диня на Миколенко".

sayantan: "Кто такой Миколенко? Я не нашел это имя в Football Manager".

Mozezz: "Уже ненавижу его и Бенитеса, который фактически вытесняет одного из наших лучших игроков сейчас. День за последние несколько лет был нашим капитаном. Он невероятный профессионал, усердно работавший все время здесь".

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По сообщению прессы, английский "Эвертон" покупает у "Динамо" левого защитника Виталия Миколенко. Трансфер обойдется англичанам в €23 миллиона.