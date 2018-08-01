Фанаты "Динамо" проведут необычный флешмоб против ФФУ и Павелко

Ультрас "Динамо" готовят акцию против ФФУ и Павелко. Фото: ТСН

Ультрас киевского "Динамо" планируют провести флешмоб во время поединка с "Шахтером". По замыслу фанатов, все болельщики должны принести на матч рулон туалетной бумаги. Очевидно потом, его нужно будет каким-то образом использовать.

Протестуют фаны "киевлян" против президента ФФУ Андрея Павелко и постоянных нарушений регламента со стороны организации.

Текст заявления на странице ультрас "Динамо" в Facebook.

"Январь 2015 - Андрея Павелко назначен временно исполняющим обязанности президента ФФУ с нарушением устава - в отсутствии президента его полномочия передаются первому вице-президенту (Анатолий Попов) или вице-президенту по наибольшим стажем (Виталий Данилов).

Март 2016 - кардинально обновляется состав КДК ФФУ, в него вошли преимущественно адвокаты, которые ранее не работали в футбольной сфере. Впрочем, согласно регламенту, старый состав КДК должен работать 4 года без изменений.

Ноябрь 2016 - Ильичевец и Горняк-Спорт участвуют в договорном матче. Вместо наказания мариупольского клуба ФФУ просто "теряет" это дело, уже летом 2017 мариупольцы выходят в Премьер-лигу.

Ноябрь 2016 - ФК Полтава получает техническое поражение в кубковом матче против Шахтера из-за неготовности поля. Решение об отмене матча выносится по фотографиям, присланным в ФФУ через Интернет.

Июнь 2017 - ФК Верес попадает в Премьер-лигу. Ровенский клуб не вышел к ВЛ по спортивному принципу и оказался в высшем дивизионе вопреки регламенту. За два года до этого Верес не имел права заявляться до Второй лиги, ведь не играл хотя бы сезон в любителях. Так же не имел права заявляться до Второй лиги СК Днепр-1, а Сталь не имела права получать аттестат Премьер-лиги.

Июль 2017 - после матча за Суперкубок поведение фанатов Динамо и Шахтер получают денежные штрафы. Федерация рекомендует киевскому клубу подать апелляцию для уменьшения наказания, после чего кроме денежного штрафа Динамо получает и матч при пустых трибунах. Апелляция никогда не предусматривает увеличения наказания ...

Декабрь 2017 - тренер Шахтера вместе с помощниками напал на арбитра во время матча Заря - Шахтер. И получил за это всего один матч дисквалификации. В том же матче игрок горняков Ярослав Ракицкий толкнул арбитра, за что по регламенту предусмотрено шесть месяцев дисквалификации. Игрок Шахтера получил всего три игры.

Февраль 2018 - игрок Шахтера Дарио Срна получает 17 месяцев дисквалификации за употребление допинга. В этот срок то учтено 6 месяцев (март - август 2017), когда Срна продолжал играть.

Май 2018 - игрок Шахтера Бернард показывает неприличный жест в сторону болельщиков Динамо после финала Кубка Украины. Комитет этики и честной игры решил "простить" бразильца

Май 2018 - Веллингтон Нем бьет Виктора Цыганкова на последней минуте встречи Шахтера против Динамо. Комитет арбитров ФФУ обвиняет игрока Динамо в симуляции

Июль 2018 - стадион в Чернигове допущен к мачты УПЛ, хотя он не соответствует многим нормам регламента. Принимал стадион председатель Федерации футбола Чернигова

Июль 2018 - за удар соперника в лицо в матче за Суперкубок игрок Шахтера Исмаили получает два матча дисквалификации, хотя по регламенту предусмотрено минимум три. ФФУ аргументирует смягчения приговора необходимостью Шахтеру играть в третьем туре чемпионата против Динамо в оптимальном составе.

Это далеко не полный список фактов, по которым регламент футбольных соревнований в Украине стал не дороже туалетная бумага. ФФУ требует от всех выполнения определенных правил, но сама нарушает их регулярно. Выскажи свое несогласие с текущим положением дел с помощью флеш-моба - приходи с рулоном туалетной бумаги на матч Динамо - Шахтер. Напомни ФФУ о регламенте! "

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Последней каплей очевидно стало очередное нарушение регламента. На этот раз в подыгрывании одному клубу обвиняется контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ