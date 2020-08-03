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понедельник, 03 августа 2020 21:39

Европейский клуб торгует Миколенко в "Динамо"

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Европейский клуб торгует Миколенко в &quot;Динамо&quot;
Виталий Миколенко только два года играет за "Динамо". Фото Динамо Киев

Ведущий "Циганик Live" на FootballHub Игорь Цыганык сообщил об интересе к защитнику "Динамо" Виталию Миколенко со стороны европейского гранда.

"Один из грандов европейского футбола начал консультации с "Динамо" по покупке Миколенко. Эти консультации уже на достаточно серьезном уровне.

Не могу сейчас сказать, в приоритете ли Миколенко у этого клуба. Но уже произошел первый контакт. До октября может случить что угодно", – сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что "Милан" и "Наполи" сохраняют интерес к Миколенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милан" всерьез заинтересовался Миколенко

Transfermarkt оценил 21-летнего футболиста в 9 млн евро. Контракт с "Динамо" – до лета 2023-го.

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03
августа

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