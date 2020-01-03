Европейский клуб отказался продавать форварда в "Динамо"

"Осиек" отказался продавать своего форварда Мирко Марича в киевское "Динамо"
Хорватский клуб не захотел рассматривать продаж нападающего в Украине за 4-5 млн евро.
"Наши лучшие игроки среди которых Марич, на данный момент не продаются. Мы не находимся в ситуации, когда вынуждены расставаться с футболистами, чтобы выжить", - заявил директор "Осиека" Ален Петрович.
Сам Марич считает "Динамо" большим клубом, но хочет доиграть сезон в "Осиеке", чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата.
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В поточносу Партнеры Вся Мирко Марич провел за "Осиек" 19 матчей в которых забил 14 мячей.
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