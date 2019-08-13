Европейский гранд указал на дверь бывшему "динамовцу"

Макаренко не входит в планы нового тренера "Андерлехта"

У бывшего "динамовца" большие проблемы в Бельгии.

Украинский полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко вынужден срочно искать новую команду уже после старта чемпионата Бельгии.

"Андерлехт" готов расстаться сразу с 13-ю игроками, среди которых оказался и украинский полузащитник Евгений Макаренко, утверждает Het Nieuwsblad.

Причина такого решения - новый тренер Венсан Компани хочет видеть других игроков на их позициях, предпочитая вариант сочетания молодых талантов с более звездными и опытными новичками, которые пришли в команду этим летом. Речь идет о Самире Насри, Насере Шадли.

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В прошлом сезоне Евгений Макаренко принял участие в 15 матчах чемпионата Бельгии и отдал 2 голевые передачи. В нынешнем сезоне 28-летний украинец на поле не появлялся.