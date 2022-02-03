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четверг, 03 февраля 2022 15:05

Европейские хоккейные сборные отказались ехать в Украину на матчи Еврочелленджа

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Европейские хоккейные сборные отказались ехать в Украину на матчи Еврочелленджа
Тренер сборной Украины по хоккею Вадим Шахрайчук с подопечными. Фото: Федерация хоккея Украины

Наставник национальной сборной Украины Вадим Шахрайчук определился со списком кандидатов в команду на сбор, который состоится 7-12 февраля в киевском Дворце спорта.

Предварительно планировалось, что венцом сбора станет проведение поединков Еврочелленджа, но потенциальные соперники нашей команды решили воздержаться от поездки в Украину ввиду эпидемиологической ситуации и риска начала боевых действий на территории нашего государства.

Поэтому сбор будет носить исключительно подготовительный характер с теоретическими занятиями, видеоанализом предыдущих поединков и ежедневными тренировками на льду, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

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Сборы в Киеве станут очередным этапом подготовки сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В, который состоится 25 апреля - 1 мая в польском Катовице.

Соперниками украинцев будут команды Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии.

Чемпионат мира-2022 начнется для сборной Украины 25 апреля поединком с Японией.

В последний раз на чемпионате мира Украина играла в 2019 году. Последующие турниры были отменены из-за ситуации с коронавирусом.

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Дата
03
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