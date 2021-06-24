"Это шанс реабилитироваться перед вами" - Яремчук отреагировал на выход Украины в плей-офф Евро

Форвард сборной Украины Роман Яремчук считает, что выход в 1/8 финала Евро-2020/21 - это шанс для национальной команды реабилитироваться перед болельщиками.

Нападающий "Гента" обратился к болельщикам накануне матча против Швеции.

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"Большой шанс реабилитироваться перед вами", - написал Яремчук в Instagram.

Сборная Украины смогла стать одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах на Евро. Победы Швеции и Испании позволили команде Шевченко выйти из группы.

29 июня сборная Украины сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро. Начало игры в 22:00. На групповой стадии украинцы победили Северную Македонию, но проиграли Нидерландам и Австрии. Финал Евро-2020/21 пройдет 11 июля в Лондоне.