"Это не позор" - Зидан о поражении в Кубке Испании от команды третьего дивизиона

Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет команды из 1/16 Кубка Испании от представителя 3-го дивизиона "Алькояно".

Наставник "сливочных" не видит трагедии в поражении своей команды и взял ответственность за результат на себя.

"Мы пытались победить, ребята выложились на поле. У нас были шансы забить, но не удалось. Это сложная ситуация, мы вылетели из Кубка Испании, но игроки старались.

Ответственность беру на себя. Парни стремились к победе, и если бы мы забили 2-й гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол. Их вратарь сделал 2-3 сейвы. Но ответственность на мне. Мы вылетели.

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У команд из таких лиг мы должны выигрывать. Но то, что случилось, не позор, такое бывает, теперь случилось с нами. Продолжим работать, мы не будем сходить с ума из-за этого.

Если не учитывать последние матчи, мы добивались хороших результатов в этом сезоне. Теперь следует сосредоточиться на том, что в пределах досягаемости.

Я спокоен. Игроки хотят побеждать, иногда не получается. Надо это принять", - цитирует Зидана Marca.

23-го января в рамках Ла Лиги "Реал" сыграл в гостях против "Алавеса". Начало игры о 22:00.