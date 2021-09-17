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пятница, 17 сентября 2021 20:10

"Это не команда, это х *** я какая-то" - Сабо раскритиковал "Зарю"

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&quot;Это не команда, это х *** я какая-то&quot; - Сабо раскритиковал &quot;Зарю&quot;
Йожеф Сабо 3 года возглавлял сборную Украины. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал луганскую "Зарю".

Команда провалила старт сезона. В последнем матче проиграла в Лиге конференций "Будё-Глимт".

"Что произошло после перерыва? Не могу и не хочу ничего объяснять. Я очень сердит на "Зарю", не спал всю ночь. Это не команда, это х *** я какая-то. Зачем они играют на международной арене? Чтобы осрамиться? Стыдно смотреть. Зачем им занимать третье место, получать медали и так далее? Возможно, не надо к этому стремиться? Приехала команда, а их там упрекали, б *** ь. Пропустили 3 гола. Но это еще нормально, могло быть 6. Что это за команда такая?

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После 0:3 сколько было вариантов? А то, что они забили ... это уже заканчивался матч, соперник остановился. Игры нет, мяч не могут остановить. Летит круглый, а при обработке отскакивает от игрока на пять-десять метров. Ну что это такое? Разве это Заря? Разве это футболисты? Я страшно зол на них, совершенно не хочу смотреть их матчи.

Летом пошли лидеры? Да какая разница. Они выступают на международной арене и получают три, четыре, пять голов. Что это за команда? "Колос" с карагандинской "Шахтером" хотя бы вничью сыграл. Так, проиграл по пенальти, но все равно нормально. А эти четвертый матч проигрывают, б *** ь, получают по три-четыре гола. Ну что это такое? Для нашего футбола это просто стыд", - приводит слова Сабо "Трибуна".

В следующем матче "Заря" будет принимать "Черноморец". В турнирной таблице команда Виктора Скрипника занимает седьмое место.
30 сентября "Заря" будет принимать "Рому" во втором туре Лиги конференций.

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Дата
17
сентября

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