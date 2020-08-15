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суббота, 15 августа 2020 17:47

Это нападение варваров: женщин насилуют, мужчин избивают до потери памяти – беларуский футболист

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Это нападение варваров: женщин насилуют, мужчин избивают до потери памяти – беларуский футболист
Евгений Костюкевич играет за молодежный состав. Фото инстаграм

Голкипер клуба "Крумкачи" Евгений Костюкевич рассказал о протестных акциях, которые проходят в Беларуси.

"У нас в стране не осталось тех, кого бы не затронула ситуация последних дней. Многие знают людей, которых избили, которые в тюрьме или умерли. Просто все ощутили на себе весь этот беспредел, никто уже не подбирает выражений. Все устали. Происходящее в нашей стране — это какой-то бандитизм, налёт варваров, у которых нет ни мозгов, ни сердца.

Над людьми в тюрьмах издеваются: женщин насилуют, мужиков избивают до такого состояния, что они не знают, как их зовут. Сейчас в обществе максимальная консолидация — все ненавидят людей в масках и, к сожалению, всех людей в погонах. Да, там есть хорошие ребята. Есть милиционеры, которые всегда помогают. В нашем городе многие из них заранее предупреждали: "Ребят, нужно сейчас отойти. Едет ОМОН, они будет бить и зверствовать", — приводит слова Костюкевича Sport24.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Победителем объявили нынешнего президента Александра Лукашенко. В стране начались массовые протесты, которые с невиданной жестокостью разгоняет ОМОН.

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15
августа

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