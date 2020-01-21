"Это история нашей страны" - украинский футболист о поездке в Россию

Игорь Сикорский потерял работу из-за поездки в Россию. Фото: соцсети

Украинский футболист Игорь Сикорский был отчислен из клуба Первой Лиги "Агробизнес" за поездку в Россию и фотографии с символами российской власти.

Сам игрок не видит ничего страшного в инциденте.

"Я поехал в Россию буквально на четыре дня: с 14 по 17 января. Питер - красивый город. Просто обалдел от красоты и архитектуры. Я очень увлекаюсь историей. Смотря все эти соборы, дворцы, у меня аж дух завораживало. В самом Питере были практически везде.

Я преподавал историю в Instagram - просто город показывал. С хоккея выкладывал видео, Сторис, фотографии. Перед Эрмитажем сфотографировался, в кадр попал российский флаг. И то наверху, на крыше Эрмитажа. Затем в Эрмитаже я сфотографировался на фоне трона Екатерины II, в кадр попал герб царской России.

Зачем выкладывать фото с двуглавым орлом? Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но, когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал, - без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что. Это история нашей страны, понимаете? Это же не только вашей страны (России) история - это история всего нашего народа ", - сказал Сикорский в комментарии"Gol.ru .

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Игорь Сикорский в Украине выступал за "Сталь", "Зарю", "Николаев", "Гелиос" и "Агробизнес".