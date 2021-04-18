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воскресенье, 18 апреля 2021 11:26

Это фиаско, "Шахтер" – пресса прокомментировала украинское "классико"

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Это фиаско, &quot;Шахтер&quot; – пресса прокомментировала украинское &quot;классико&quot;
На этот раз Жуниору Мораесу не дали ни единого шанса. Фото: "Шахтер"

Украинская пресса прокомментировала первую за много лет победу "Динамо" над "Шахтером" и, практически, выигранный титул чемпиона.

"Это фиаско, "Шахтер", – пишет "Трибуна"

У горняков теперь будет время подумать о будущем сезоне. Как показал сезон 2020/21, у команды абсолютно точно есть потенциал, чтобы бороться на равных с соперниками "Реала", вот только извлекать этот потенциал по заказу в горловых матчах экс-чемпионы пока не умеют. Нужен ли для этого новый тренер или новые игроки – вопрос, который предстоит решить за оставшийся месяц сезона. Результаты матчей при этом волновать никого не будут, все, что стоило знать, горняки уже знают.

"Динамо" же может принимать поздравления с титулом – и заниматься теми же размышлениями. Команде абсолютно точно требуется усиление на ключевых позициях, буквально 3-4 игрока, которые будут способны приносить результат практически сразу. При Луческу удалось выйти на тот уровень, который должен быть у этой команды, чтобы не отставать от соперников на 20 очков, но сделать следующий шаг вперед можно только если не поддаваться эйфории от победы и не продлевать весь этот состав, запирая их в золотой клетке.

Пока же можно точно гарантировать одно – следующий чемпионат Украины будет очень интересным. Точно более интересным, чем текущий".

"Футбум" цитирует экс-защитника горняков Александра Сопко:

"Такого беспомощного "Шахтера" в противостоянии с "Динамо" я еще не видел. Кроме удара Соломона, у "горняков" и опасных моментов-то не было. Играть с такой безысходностью в атакующей идее нельзя. "Шахтер" не мог в этом поединке ничего продавить, ведь был невысокий темп игры и "Динамо" все контролировало. Я понимаю, что "горняки" хуже в обороне, в движении, но не придумать ничего впереди, не попытаться хотя бы войти в штрафную, говорит о кризисе философии "Шахтера", прежде всего, атакующей.

Пенальти вполне обоснованный. Просто Маркос Антонио не должен был вступать в борьбу после того, как оказался за спиной оппонента. Но это, замечу, проблема всего "Шахтера" - имитация борьбы. К числу тех, кто имитирует, относятся, в первую очередь, Марлос и Майкон, а вот Маркосу Антонио успешно бороться мешают небольшие габариты. Плюс ко всему, на игре "горняков" сказался абсолютно не выстроенный прессинг. Только Мораес в одиночку пытался что-то сделать впереди. В то же время, стоило "Динамо" с 20-й минуты включить свой прессинг, у "Шахтера" начались проблемы. Современный футбол – это атлетизм, борьба и стройность в игре, и "Динамо" от этого отталкивается. "Шахтер" же по-прежнему пытается создать иллюзию вкусного футбола, который, и это "горнякам" следует понять, состоит не только из красивых пасов. Не знаю, что будет делать с Каштру руководство "Шахтера", но решение, думаю, на поверхности, ведь никогда еще "Шахтер" в противостоянии с киевским "Динамо" не создавал за весь матч только один момент".

Проблема всего "Шахтера" – имитация борьбы. К числу тех, кто имитирует, относятся, в первую очередь, Марлос и Майкон

Динамовский болельщики комментируют матч на сайте "Динамо Киев уа".

"Это была какая-то динамо-машина! Никаких сбоев, никакой растерянности, закрыты все зоны и кинжальный удар! Как же поменялась игра команды с приходом Луческу, это теперь настолько уверенная в себе команда, что кажется чудом после игр команды во главе с "динамовскими сердцами". Браво, Мирча! Браво команда"!

"Футбол-24" тоже заметил беспомощность и обреченность горняков.

2 удара за весь матч, последний - на 15-й минуте от центрального защитника. Ужасные цифры, но даже они не полностью описывают импотентность донецкой атаки. "Шахтер" просто не подходил к воротам Бущана. В "горняков" часто возникают проблемы с последним пасом или с эффективным завершением атак, когда кружева перед штрафной плетутся, а мяч в ворота не залетает. Но сегодня кружев не было, а так не было вообще.

Луиш Каштру этот раз не мог уйти в фирменную демагогию и сказать, что все прошло хорошо

Тете остался в запасе, потому что против защитного футбола "Динамо" нужна была не скорость, а умение разобраться между линиями в условиях ограниченного пространства. Для этих задач вышли Марлос, Антонио и Майкон. А точно вышли? Кто-то видел на поле? Бразильцы растворились. Ноль обострения, ноль вривань в штрафной, ноль передач вперед. Центр поля остался за трудолюбивыми киевлянами. Какие-какие моменты возникали только после диагоналей Степаненко на фланги.

Луиш Каштру этот раз не мог уйти в фирменную демагогию и сказать, что все прошло хорошо. После классического португалец с максимально сострадательным лицом рассказывал, что его замыслы разбились о организованную игру "Динамо". И подавал это так, будто он здесь бессилен. Но "Динамо" не показало ничего экстраординарного. Конечно, компактная, хорошо организованная оборона (с тинейджерами в защите и неосновными опорниками). Для "Шахтера" и такое сопротивление оказался непреодолимым.

Самое страшное, что это не единичный случай, а комплексные проблемы, которые тянутся весь сезон. А чем дальше - становится только хуже. Разочаровывает не столько вылет из еврокубков или проигранное чемпионство, сколько беспросветность".

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После этой победы "Динамо" оторвалось от "Шахтера" на 10 баллов. До завершения чемпионата остается 4 тура. "Динамо" может стать чемпионом уже 25 апреля в случае победы над "Ингульцем".

Автор: Юрий Стригун
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