Это была последняя капля. Россиянин признался, как правительство заставляло его подменить допинг-пробу украинки

Вита Семеренко выиграла золото Олимпиады в Сочи в эстафете. Фото ФБУ

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что к решению публично рассказать о происходящем в российской антидопинговой сфере его подтолкнула попытка властей РФ подменить в 2013 году результаты исследований украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Об этом он рассказал изданию "Медуза".

"Я знал, что рано или поздно об этом расскажу. На самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинке, сделать ее грязной. Меня прям выбесило: "Ну как же так, вы чего? Я под расстрелы не подписывался, и в пытках я не участвую". Я никогда не охотился, не ловил рыбу – я не могу, эти вещи не для меня. И я, конечно, никогда в жизни не менял чистые пробы на грязные", – сказал Родченков.

Он подтвердил, что заменить результаты исследований Семеренко его просил на тот момент заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных. Таким образом российские спортсмены избавились бы от конкурентки на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

По словам экс-руководителя, ему "бы яйца оторвали", если бы он хоть раз подменил чистую пробу на грязную.

В итоге Вита Семеренко выступала в Сочи. В составе украинской сборной она выиграла золотую медаль в эстафете, а в одиночном разряде завоевала бронзовую медаль в спринте.

В ноябре 2017 года, после дисквалификации получившей серебро российской биатлонистки Ольги Вилухиной, Семеренко переместилась с третьего на второе место.

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Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.