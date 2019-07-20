"Это будет самая тяжелая битва в моей жизни" – британский боксер о бое с Ломаченко

Кэмпбелл не верит, что потеряет чемпионский пояс

Британский легковес Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО) рассказал о своем настрое на предстоящий бой против чемпиона мира WBA, WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

Слова Олимпийского чемпиона-2012 приводит xsport.ua

"Лучший будет драться с лучшим, в ринге будет ад. Я в этом спорте, чтобы стать лучшим, чтобы стать чемпионом мира. Это то, ради чего я так много тренируюсь.

Ломаченко занимает первое место в рейтинге P4P, но бой с таким соперником только мотивирует меня стать еще лучше, чем я есть. Я хорошо знаю, насколько он хорош и на что он способен, но я также хорошо знаю, что я могу сделать, и что я собираюсь сделать.

Это будет самая тяжелая битва в моей жизни, и я готовлюсь к ней физически и морально. Это год Люка Кэмпбелла, это мое время".

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Ломаченко и Кэмпбелл подерутся 31 августа. На кону боя будут стоять титул WBA, WBO и вакантный WBC.