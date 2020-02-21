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пятница, 21 февраля 2020 11:35

Эти португальськие орлы – птицы невысокого полета – украинская пресса о матче "Шахтёр" - "Бенфика"

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Эти португальськие орлы – птицы невысокого полета – украинская пресса о матче &quot;Шахтёр&quot; - &quot;Бенфика&quot;
Виктор Коваленко провел один из лучших матчей в составе "Шахтера". Фото "Трибуна"

Донецкий "Шахтер" с победы начал свой путь в Лиге Европы. Вчера горняки обыграли в Харькове "Бенфику" из Лиссабона – 2:1. Голы забили Алан Патрик и Виктор Коваленко.

Предлагаем вам реакцию украинской прессы на старт "Шахтера" в еврокубках.

Очень обнадеживает гол Коваленко, точнее, эпизод, с которого он начался, – пишет "Трибуна". – Запрессинговать соперника и добиться его ошибки на 72-й минуте, когда, по идее, "орлы" должны получить перевес за счет лучших кондиций – дорогого стоит. Более того, и после этого была пара эпизодов, когда "Шахтер" мог на скорости доставить проблемы сопернику, но где-то голова не поспевала за ногами, а где-то соперник грамотно фолил.

Такого хорошего футбола в исполнении украинского клуба в феврале я еще не видел

Все это обнадеживает, тем более, что резервы для роста есть. Уже традиционно для этого евросезона просел Марлос, но в этот раз его хватило на час качественной игры, а не на полчаса, как осенью. Мораес выдал не лучший свой матч, чуть менее ярко, чем обычно, смотрелся Исмаили, даже при этом запомнившийся ударом в штангу.

Добавьте к этому, что вышедшие на замену игроки точно могут привнести больше, чем в этот раз, – и картина получится достаточно оптимистичной. Эти португальские "орлы" – птицы не самого высокого полета, подрезать им крылья – выполнимая задача. Главное – понимать, что отсидеться в защите – не вариант, хотя бы в силу упомянутой выше серии".

"Преимущество в технике легло в основу успешного результата. Такого хорошего футбола в исполнении украинского клуба в феврале я еще не видел, – цитирует Сергея Морозова сайт "Террикон". – Было преимущество, создавались моменты.

К нашему счастью, спад "Бенфики" продолжается. Команда выглядела неубедительно. Если бы "Шахтер" был в лучшем физическом состоянии, мог бы уже решить задачу. Результат обнадеживает. У "Шахтера" есть неделя, впереди игра чемпионата. В ответном матче команда будет сильнее, чем в сегодняшней встрече. Есть шансы на проход".

Сайт footboom приводит слова бывшего форварда "Шахтера" Андрея Воробея.

"В этот вечер "Бенфику" практически не было видно. "Шахтер" не позволил сопернику показать свои сильные стороны, очень достойно команда смотрелась в атаке. Все решится во второй игре. В Лиссабоне будет тяжело, потому что "Бенфика" на выезде и в родных стенах - две разные команды".

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Ответный матч "Бенфика" – "Шахтер" состоится 27 февраля в Лиссабоне.

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21
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