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воскресенье, 06 октября 2019 12:02

Есть шансы на медаль. Сегодня финиширует чемпионат мира по легкой атлетике

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Есть шансы на медаль. Сегодня финиширует чемпионат мира по легкой атлетике
Наибольший успех Марины Бех – второе место чемпионата Европы

Сегодня, 6 октября, в Дохе (Катар) финиширует чемпионат мира по легкой атлетике.

Об этом пишет "Главком".

За предыдущие девять дней украинцы получили одну награду - серебро в прыжках в высоту выиграла 18-летняя Ярослава Магучих. В медальном зачете наша команда идет 23 месте, а вообще в число призеров входило 40 из 209-ти стран участниц.

Существует также другой - очковый - зачет, в котором учитываются результаты с первого места по восьмое. В нем сборная Украины входит в десятку сильнейших. Кроме серебра Магучих, наши атлеты также занимали два четвертых, два пятых и по одному шестому и седьмому месту.

Сегодня вторую из этих копилок украинцы пополнят гарантированно, поскольку эстафетная женская команда 4х400 метров побежит в финале. Место там дал фантастический финишный круг в исполнении Анны Рыжиковой в квалификации. Конечно, не исключено, что перед медальным забегом тренерский штаб внесет в состав какие-то изменения и доверит право бежать, скажем, двукратной чемпионке Европы среди юниоров Анастасии Брызгиной, которая имела статус резервистки. Понятно, что в случае отсутствия эксцессов в виде потерянных палочек при передаче шансов бороться со сборными США и Ямайки у нашей команды мало. А вот вмешаться в борьбу за бронзу украинкам вполне по силам.

Будет претенденткой на награды в финале прыжков в длину серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы Марина Бех-Романчук. В квалификации Марина во второй попытке прыгнула на привычном для себя уровне - 6,74 метра. Лучшие результаты имели только действующая чемпионка Европы Малайка Мигамбо из Германии (6,98), Эссе Бруме с Нигерии (6,89) и Тори Бови из США (6,77). Хотя вполне понятно, что награды в этой дисциплине получат те, кто прыгнет в район семи метров.

Расписание десятого соревновательного дня, 6 октября

19:02 (полуфинал), 20:50 (финал) - бег 100 м с барьерами; женщины

19:15 - прыжки в длину, финал; женщины (Марина Бех-Романчук)

19:40 - бег 1500 м, финал; мужчины

19:55 - метание копья, финал; мужчины

20:00 - бег 10000 м, финал; мужчины

21:15 - эстафета 4х400 м, финал; женщины (Екатерина Климюк, Ольга Ляхова, Татьяна Мельник, Анна Рыжикова, Анастасия Брызгина)

21:30 - эстафета 4х400 м, финал; мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка Магучих завоевала серебро на Чемпионате мира по легкой атлетике

Ранее на чемпионате мира серебряную медаль в прыжках в высоту завоевала Ярослава Магучих. Девушка прыгнула на 2 метра 4 сантиметра.

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Дата
06
октября

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