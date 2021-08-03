Есть медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе

Парвиз Насибов поборется за "золота" на Олимпиаде. Фото: НОК Украины

Украинский борец греко-римской борьбе 22-летний Парвиз Насибов вышел в финал Олимпиады.

В полуфинале украинец победил Ахмеда Эль-Сайеда Хегази из Египта - 7:6.

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По ходу схватки Насибов уступал 0:6, но смог проявить характер. Сначала решением судей заработал четыре очка. Украинский борец продолжал идти вперед, а соперник уже выглядел изможденным. Насибову удалось вырвать победу на последних секундах.

Финал состоится 4 августа. Украинец уже минимум получит "серебро".

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.