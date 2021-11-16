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вторник, 16 ноября 2021 11:54

Есть ли шансы поехать в Катар? При каком условии сборная Украины займет второе место в группе

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Есть ли шансы поехать в Катар? При каком условии сборная Украины займет второе место в группе
Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

16 ноября сборная Украины проведет заключительный матч квалификации Кубка мира против Боснии.

Команда Александра Петракова находится на третьем месте в таблице. Франция уже выиграла досрочно группу и получила прямую путевку в Катар. Украина и Финляндия поспорят за право сыграть в стыковых матчах за путевку на Кубок мира.

Финляндия опережает Украину на два очка. Если они победят немотивированных французов дома, то они гарантированы займут второе место, как бы ни завершился матч Украины в Сараево.

Любая неудача украинцев (ничья или поражение) перечеркивают шансы подопечных Петракова на второе место в группе, как бы ни завершилась игра в Хельсинки.

Если финны проиграют Франции, а Украина победит Боснию, то команда Петракова станет второй.

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Если Финляндия и Франции сыграют в ничью, а Украина победит Боснию, возможно сразу несколько сценариев:

1. Победа над Боснией – 1:0, нулевая ничья Финляндии.

В таком случае у Украины и Финляндии будут идентичные показатели разницы и общего количества забитых голов - по 10:8. А по очным встречам украинцы обойдут финнов.

2. Результативная ничья Финляндии и Франции, победа Украины в два и более мяча.

Если же Финляндие сыграет в результативную ничью, то Украина должна побеждать с большим количеством забитых голов. К примеру, Финляндия заканчивает матч 2:2, Украину удовлетворит минимальная победа, но со счетом 3:2 и более.

Если Украина победит боснийцев с большим счетом, то количество голов в случае ничьей в Финляндии уже не будет играть роли – украинцы обойдут финнов.

На Кубок мира от Европы уже квалифицировались: Германия, Испания, Швейцария, Дания, Сербия, Хорватия, Бельгия, Франция и Англия.
Вторые места и право сыграть в стыках получили: Италия, Португалия, Швеция, Шотландия. Уэльс, Северная Македония, Чехия, Польша, Австрия и кто-то из пары Нидерланды – Турция.

Украина не будет сеяна в стыковых матчах (два раунда на вылет, которые будут состоять из одного матча). Если сборная Украины займет второе место в группе, первым соперником в стыках могут стать команды Италии, Польши, Португалии. Чехии, Уэльса, Швеции и неудачник пары Нидерланды - Турции. Украину обойдет даже Россия, но УЕФА разводит сборные.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
16
ноября

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