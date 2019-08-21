"Эспаньол" думает о покупке Русина

Форвард "Зари" Назарий Русин может перебраться в Примеру.
Об этом сообщают Футбольные трансферы
"Эспаньол" ведет 20-летнего украинца и будет следить за очной игрой в Запорожье.
Русин принадлежит "Динамо", выступая за "Зарю" на правах аренды.
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Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что "Динамо" не рассматривает предложения о продаже трех молодых игроков - Булеца и Супряги, которых арендует "Днепр" и Русина, которого на год отдали в "Зарю".
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