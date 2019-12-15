Если Лопес попадет по Ломаченко, то остановит его, – американский журналист

Отец Теофимо Лопеса уверен, что сын вынесет Ломаченко в третьем раунде

Американский журналист Дэн Рафаэль прокомментировал возможный бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за абсолютное чемпионство в легком весе, – сообщает "Трибуна".

"После взрывного выступления в поединке с Комми Лопес наверняка может дать конкурентный бой Ломаченко. У него огромная мощь, он быстр, он почти на десять лет моложе Ломы, он очень уверен в себе и, по крайней мере, у него приличная защита.

Ломаченко против Лопеса – огромный бой. Василию будет нелегко. Он гораздо более разносторонен, чем Комми, имеет огромный опыт, гораздо быстрее и лучше защищается. Однако, если Лопес сможет нанести такой же удар по Ломе, который он сделал против Комми, он может остановить его", – сказал Рафаэль.

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Сегодня Василий Ломаченко заявил, что хотел бы встретиться с Лопесом в апреле.