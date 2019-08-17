"Если б "Динамо" возглавил Моуриньо, недовольных тоже хватало бы" – журналист

Шахов считает, что сейчас уровень критики "Динамо" зашкаливает

Известный журналист Андрей Шахов прокомментировал назначение Алексея Михайличенко новым главным тренером "Динамо".

"Ну что ж, Алексей Михайличенко – новый главный тренер "Динамо". Вадим Евтушенко его ближайший помощник. Два великих киевских динамовца, обладатели Кубка кубков (Евтушенко даже забил в финале), чемпионы СССР, а Михайличенко еще чемпион Олимпийских игр и чемпион Украины в качестве главного тренера.

Я прекрасно понимаю, что многие рассчитывали на другой выбор, но словосочетание "другой выбор" относилось бы к любому наставнику. У "Динамо" миллионы болельщиков, всем угодить, нереально, и если бы в Киев перебрались свободные сейчас Аллегри, Моуриньо или Венгер недовольных бы тоже хватало.

Сейчас совершенно неважно, кого каждый из нас, болельщиков, хотел видеть во главе команды. Выбор делать не нам, на референдум вопрос не был вынесен. Любое тренерское назначение – риск. Сколько было случаев, когда приходит опытнейший тренер, перелопачивает состав команды, расставаясь с лидерами и покупая новичков, а потом разводит руками: ой, извините, не получилось.



С Михайличенко этого не произойдет. Он знает клуб изнутри. Работая спортивным директором и возглавляя селекцию, он принимал непосредственное участие и имел отнюдь не совещательный голос при покупке любого игрока, так что он прекрасно знает возможности всех футболистов (а я уверен, что не так плох состав команды, как ее результаты) и ему не потребуется много времени на ознакомление с командой.

Бачу дуже важливим, щоб головний тренер і помічники гармонійно доповнювали один одного. Михайличенко-Євтушенко бачиться мені саме таким тандемом

Могу предположить, что этот фактор был ключевым для президента клуба при выборе нового наставника команды. Как и то, что при Михайличенко-тренере "Динамо" становилось чемпионом Украины, а в Лиге чемпионов до последней минуты последнего тура претендовало на выход из сложнейшей группы с "Локомотивом", "Интером" и "Арсеналом". Никогда не забуду последний матч с "Интером" на НСК "Олимпийский", когда обеим командам нужна была только победа и при счете 1:1, обе, позабыв об обороне, летели только вперед. Были выходы один на один, три в два, пять в три, но никто не забил. И если в следующем сезоне "Динамо" снова окажется в Лиге чемпионов, да еще и до последнего тура будет претендовать на выход из сложнейшей группы, – это станет большим прорывом и большим тренерским успехом.

Вижу очень важным, чтобы главный тренер и помощники гармонично дополняли друг друга. Михайличенко-Евтушенко видится мне именно таким тандемом. Тандемом, который в состоянии дать результат, поставить команде игру, сделать ее управляемой и вернуть на путь побед и трофеев. Вадим Евтушенко – прекрасный тактик, стратег. Согласитесь, его анализ матчей или разбор конкретных эпизодов на каналах "Футбол" был самым интересным и познавательным в этих обсуждениях.

На самом деле можно еще долго пытаться объяснить, почему именно этим тренерам была доверена первая команда. Но хочу закончить другим. Эти заслуженные люди принимают "Динамо" в очень непростое время. Три года без Лиги чемпионов, три года без победы в чемпионате: нервы у болельщиков на пределе и уровень критики всех и вся просто зашкаливает. Не вижу ничего плохого в динамовских сердцах, если к ним прилагаются динамовские мозги.

Давайте учитывать, что не эти тренеры проводили сборы, не они занимались селекцией, а покупались и продавались футболисты, которые были нужны и соответственно не нужны Хацкевичу. В том числе и на те позиции, на которые требовал подписания игроков предыдущий тренер. Поэтому не стоит устраивать обструкцию ни по факту назначения, ни после возможных первых неудач. Клуб верит, что этому дуэту удастся решить поставленные задачи, клуб сделал на него ставку. Так что давайте поддержим новый тренерский штаб и проявим терпение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тренировки будут другими" – Михайличенко

Первый матч под руководством нового тренера "Динамо" сыграет в субботу, 24 августа, против донецкого "Олимпика".