Еще один украинец перешел в венгерский клуб

Артем Фаворов был одним из лидеров черниговской "Десны". Кома

Официальный сайт венгерского клуба "Академия Пушкаша" подтвердил появилась раньше, о переходе украинского полузащитника "Десны" Артема Фаворова.



Контракт с Фаворовым заключен на два с половиной года.



В этом сезоне Артем Фаворов сыграл за "Десну" 16 матчей и забил 1 мяч. Ранее он уже имел опыт выступлений за рубежом, проведя в 2017 году полгода за "Вайле".



"Академия Пушкаша" занимает четвертое место в элитном дивизионе Венгрии, отставая на 13 очков от лидера - "Ференцвароша" Сергея Реброва - и на три от зоны Лиги Европы.

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В чемпионате Венгрии выступают несколько украинцев. Больше всего - 3 защищают цвета чемпиона страны "Ференцвароша". Иван Петряк играет за "Фехервар".