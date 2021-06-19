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суббота, 19 июня 2021 16:02

Эриксена выписали из больницы

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Эриксена выписали из больницы
Кристиан Эриксен едва не умер во время матча с Финляндией. Фото: Reuters

Полузащитника сборной Дании и "Интера" Кристиана Эриксена выписали из больницы.

29-летний полузащитник успешно перенес операцию, ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Эриксен посетил расположении сборной Дании в пятницу и теперь вернется домой с семьей.

"Операция прошла хорошо, и в данных обстоятельствах у меня все хорошо. Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они провели вчера. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", – сказал Эриксен.

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Эриксен пережил остановку сердца в матче первого тура Евро с Финляндией (0:1). В следующей игре Дания снова уступила Бельгии – 1:2. Тем не менее, команда не потеряла шансы на второе место. Для этого ей надо крупно обыграть Россию.

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Дата
19
июня

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