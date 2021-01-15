Экс-звезда "Барселоны" и "Манчестер Сити" будет тренировать украинский клуб

Яя Туре имеет опыт работы в Украине. Фото: Reuters

Бывший звездный футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" 37-летний Яя Туре будет работать в донецком "Олимпике".

Ивуариец станет помощником главного тренера команды Игоря Климовского, сообщает ПроФутбол Digital.

Туре успел поиграть в Украине за другой донецкий клуб - "Металлург". Затем выступал за "Монако", "Олимпиакос", "Барселону". Был лидером "Манчестер Сити". Год назад опытный хавбек покинул китайский "Циндао Хайн", но о завершении карьеры игрока официально не объявлял.

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"Олимпик" пошел на зимнюю паузу на 7-й строчке УПЛ, имея в своем активе 17 очков.