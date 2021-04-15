Экс-тренера "Шахтера" уволили в Японии

Карлос Заго работал в Украине 2 года. Фото: ФК "Шахтер"

Японский клуб "Касими" объявил об отставке наставника команды 51-летнего Карлоса Заго.

Бывший тренер "Шахтера" потерял работу из-за неудовлетворительных результатов, сообщает официальный сайт японского клуба.

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Бразилец возглавил "Касими" в начале 2020 года. Под его руководством команда провела 42 матча во всех турнирах. Результат: 20 побед, 7 ничьих, 15 поражений.

Сезон 2020 "Касими" завершила на 5-й позиции Джей-лиги, а в текущем чемпионате занимает только 15-ю позицию, набрав 8 очков в 8 матчах.

Заго работал помощником Мирчи Луческу в донецком "Шахтере" с 2013 по 2015 год. Бразильца сватали на пост главного тренера "горняков" вместо Паулу Фонсеки, но в итоге донецкий клуб назначил Луиша Каштру.