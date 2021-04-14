Фонсека стал ближе к возвращению в "Шахтер"

Пауло Фонсека может вернуться в "Шахтер". Фото: Reuters

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека принял решение по окончании сезона покинуть римский клуб, независимо от результатов, которых достигнет его команда.

В контракте Фонсеки, который заканчивается 30 июня, содержится пункт о пролонгации еще на сезон в случае выхода "Ромы" в Лигу чемпионов. Такая возможность для "волков" остается актуальной, но Фонсека даже в этом случае не согласится на активацию указанной опции. Так как устал от постоянных распрей в клубе, путаницы и отсутствия полноценной поддержки со стороны руководства.

У Фонсеки есть 3 интересных для него предложения - 2 от клубов английской Премьер-лиги и одно из французской Лиги 1. В то же время, сам Паулу хотел бы остаться в Италии, где опосредованный интерес к нему проявляет руководство "Наполи". Впрочем, пока контактов у неаполитанцев с португальским тренером не было.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" также заинтересован в возвращении Фонсеки, который может сменить на тренерском мостике своего земляка Каштру. Фонсека уже тренировал "Шахтер" с 2016-го по 2019 годы. С ним команда трижды выигрывала титул чемпиона.