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среда, 14 апреля 2021 14:28

Кандидат в тренеры "Шахтера" заявил о желании поработать за границей

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Кандидат в тренеры &quot;Шахтера&quot; заявил о желании поработать за границей
В "Шахтере" уже был итальянский тренер Невио СкалаФото: Reuters

Наставник "Сассуоло" Роберто Де Дзерби в интервью итальянским СМИ заявил, что не против попробовать свои силы в другом чемпионате. Напомним, что именно этого специалиста считают одним из кандидатов на пост нового тренера "Шахтера".

"Для меня большая честь тренировать "Сассуоло", но очевидно, что многие вещи должны быть согласованы, чтобы я продолжил работать здесь в новом сезоне", - сказал Роберто Де Дзерби SportItalia.

"Я не скрываю, что хотел бы тренировать за границей. Как игрок, у меня был опыт за пределами Италии, который помог мне вырасти. Мы с моим нынешним клубом должны понять, правильным ли будет решение продолжить сотрудничество.

Пока я не хочу обсуждать, кто может меня заменить. У "Сассуоло" всегда были четкие идеи, они знали, что делать в конечном итоге, им не нужны мои советы.

Нынешний "Сассуоло" появился на свет лишь 3 года назад и с тех времен стал только сильнее. Довольно стабильное 8-е место в Серии А означает, что мы делали все, что в наших силах, в течение этих лет".

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Донецкий "Шахтер" занимает 2-е место в чемпионате Украины. Клуб отстает от киевского "Динамо" на 7 очков. В ближайшую субботу между ними состоится матч, который решит судьбу чемпионства.

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