Экс-тренер "Шахтера" хочет приобрести Яремчука

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Итальянская "Рома" заинтересована в услугах форварда "Гента" и сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука.

Команда экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки уже контактировал с "Гентом" по поводу трансфера украинца, но официального предложения пока не поступало, сообщает A Bola.

Еще одним кандидатом на Яремчука является турецкий "Галатасарай", который хотел подписать Романа летом, вернется к этому варианту зимой.

Transfermarkt оценивает футболиста в €11 млн, его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.

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В текущем сезоне Роман Яремчук забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах за клуб.