Экс-тренер "Шахтера" готов заплатить за звезду сборной Украины €12 млн

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: REUTERS

Итальянская "Рома" хочет подписать форварда "Гента" и сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука.

"Волки" в последнее время активизировали процесс перехода. Переговоры между клубами уже стартовали, сообщает Voetbal24.be.

"Рома" хочет закрыть трансфер до конца января и предлагает "Генту" €12 млн. Бельгийцы хотят выторговать еще большую сумму.

Наставник итальянской команды, экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека совершенно испортил отношения с главным форвардом Эдин Джеко. Руководство стало на сторону португальца, а боснийского нападающего вывели из состава.

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В нынешнем сезоне Роман Яремчук сыграл за "Гент" в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.