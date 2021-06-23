Эксперт рассказал, при каком условии "Милан" подпишет Яремчука

Итальянский "Милан" приобретет форварда сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука, если клуб украинца "Гент" уменьшит свои финансовые аппетиты.

Главной целью "россонери" летом будет усиление середины поля, чтобы нивелировать потерю Хакана Чалхоноглу, рассказал скаут Алекс Великих.

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"Яремчук, безусловно, интересен итальянским клубам."Милан" не исключение. Вопрос: сколько реально готов заплатить "Милан" сейчас?

Считаю, что приобретение полузащитника на замену Чалханоглу, который ушел в "Интер", станет главной тратой клуба этим летом. А вопрос форварда, возможно, решится после пары продаж. Думаю, Паоло Мальдини (спортивный директор "Милана". - Gazeta.ua) готов рискнуть приобрести украинца, но "Гент" должен пойти на уступки по сумме трансфера", - сказал Великих в комментарии Meta-ratings.com.ua.

По сообщению СМИ Яремчук может перейти в "Милан" в аренду по договору с правом выкупа за €15-16 млн. "Гент" просит за футболиста €25-30 млн.

Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. До этого играл за "Динамо" и "Александрию".