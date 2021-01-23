Эксперт рассказал о сильных сторонах команды Малиновского

Джан Пьеро Гасперини возглавляет "Аталанту" с 2016-го года. Фото: REUTERS / Alessandro Garofalo / File Photo

Итальянский "Аталанта" последние 3 сезона находится среди лидеров в Серии А. Команда Руслана Малиновского прошлого сезона даже могла побороться за скудетто, но не выдержала гонки с "Ювентусом".

Обозреватель журнала "Футбол" Сергей Шевченко специально для Gazeta.ua рассказал о сильных сторонах "бергамакскив" и перспективах стать топ-клубом Италии.

"Сила" Аталанты "- в тренере Джан Пьеро Гасперини и его системе игры. Это проявляется сейчас, когда пришлось расстаться с Алехандро Гомеса. Аргентинец- игрок важный, капитан, обладающий уникальной манерой игры, его уход - однозначно потеря, но команда в целом справляется и без него. Гасперини сумел перераспределить функции "группы атаки" между другими футболистами. Известный рисунок игры с интенсивным прессингом и подключениями защитников, отличная физическая подготовка - все это держится на работе главного тренера, которому безоговорочно доверяет руководство. на Гасперини нет такого давления, как на тренеров "больших" клубов, и в этом еще одно преимущество "Аталанты".

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Стала "Аталанта" топ-клубом - вопрос, на который трудно ответить однозначно. Если судить по результатам и уровню игры, то ответ - да. Команда второй год подряд выходит из группы Лиги чемпионов, а в личных встречах ничуть не уступает другим топ-командам Серии А. С другой стороны, насколько большой запас прочности клуба из Бергамо? Возможностей за последние годы прибавилось, теперь "Аталанта" больше тратит на рынке, но у нее все равно нет двух равноценных составов как, например, у "Интера". Пожалуй, можно сопоставить "Аталанту" с "Лацио": эти два клуба не разбрасываются деньгами, но конкурентоспособные за счет работы главных тренеров, педантичного подбора игроков и высокой сыгранности".

Полную версию материала о "Аталанте" читайте в журнале "Краина" от 28-го января.