Эксперт рассказал о сильных сторонах команды Малиновского

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 459
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1647
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 459
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1224
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1530
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 747
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1836
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 783
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2628
Фото
Все фото
8
4
9
5
16
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Видео
Все видео
Почему "Аталанта" разгромила "Милан"
Почему "Аталанта" разгромила "Милан"
Холанд проиграл, но установил новый рекорд
Холанд проиграл, но установил новый рекорд
Лунин в "Реале" попал в безысходное положение
Лунин в "Реале" попал в безысходное положение
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
Яремчук забил пятидесятый гол за "Гент"
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
"Атлетико" увеличил отрыв от преследователей в чемпионате Испании
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1224
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 531
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 783
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2952
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 378
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
воскресенье, 24 января 2021 06:11

Эксперт рассказал о сильных сторонах команды Малиновского

  Комментировать
Эксперт рассказал о сильных сторонах команды Малиновского
Джан Пьеро Гасперини возглавляет "Аталанту" с 2016-го года. Фото: REUTERS / Alessandro Garofalo / File Photo

Итальянский "Аталанта" последние 3 сезона находится среди лидеров в Серии А. Команда Руслана Малиновского прошлого сезона даже могла побороться за скудетто, но не выдержала гонки с "Ювентусом".

Обозреватель журнала "Футбол" Сергей Шевченко специально для Gazeta.ua рассказал о сильных сторонах "бергамакскив" и перспективах стать топ-клубом Италии.

"Сила" Аталанты "- в тренере Джан Пьеро Гасперини и его системе игры. Это проявляется сейчас, когда пришлось расстаться с Алехандро Гомеса. Аргентинец- игрок важный, капитан, обладающий уникальной манерой игры, его уход - однозначно потеря, но команда в целом справляется и без него. Гасперини сумел перераспределить функции "группы атаки" между другими футболистами. Известный рисунок игры с интенсивным прессингом и подключениями защитников, отличная физическая подготовка - все это держится на работе главного тренера, которому безоговорочно доверяет руководство. на Гасперини нет такого давления, как на тренеров "больших" клубов, и в этом еще одно преимущество "Аталанты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Малиновский не играет в командный футбол"

Стала "Аталанта" топ-клубом - вопрос, на который трудно ответить однозначно. Если судить по результатам и уровню игры, то ответ - да. Команда второй год подряд выходит из группы Лиги чемпионов, а в личных встречах ничуть не уступает другим топ-командам Серии А. С другой стороны, насколько большой запас прочности клуба из Бергамо? Возможностей за последние годы прибавилось, теперь "Аталанта" больше тратит на рынке, но у нее все равно нет двух равноценных составов как, например, у "Интера". Пожалуй, можно сопоставить "Аталанту" с "Лацио": эти два клуба не разбрасываются деньгами, но конкурентоспособные за счет работы главных тренеров, педантичного подбора игроков и высокой сыгранности".

Полную версию материала о "Аталанте" читайте в журнале "Краина" от 28-го января.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт рассказал о сильных сторонах команды Малиновского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

В психбольнице сняли культовый фильм

Впервые поступило в продажу пиво в банках

Самое читаемое
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали
Девушку 7 лет держали в гробу, подвергали пыткам и насиловали Просмотров: 30834
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
Обнаженная модель подразнила фанов соблазнительными позами
8
 Просмотров: 27693
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт
Холостячка Мишина усомнилась в любви Эллерт 1 Просмотров: 12501
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
 Просмотров: 10278
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
Дефицит, километровые очереди и алкоголизм - как на самом деле жили в СССР
20
 Просмотров: 9784
Спорт
Почему "Аталанта" разгромила "Милан"
Почему "Аталанта" разгромила "Милан"
 Просмотров: 693
Ярмоленко забил впервые с сентября
Ярмоленко забил впервые с сентября Просмотров: 270
Луческу хочет подружить киевское "Динамо" с бухарестским
Луческу хочет подружить киевское "Динамо" с бухарестским Просмотров: 171
"Шахтер" не удержал победу над "Лудогорцем"
"Шахтер" не удержал победу над "Лудогорцем" Просмотров: 306
Франция победила в биатлонной эстафете
Франция победила в биатлонной эстафете Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
4
Бандере дали звание Герой Украины
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
2
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
1
Становился на колено и показывал, как заряжать оружие - Маркив о погибшем генерале Кульчицком
Голосов: 1144
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть