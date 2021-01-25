Эксперт рассказал о целях "Аталанты" на сезон

Джан Пьеро Гасперини возглавляет "Аталанту" с 2016-го года. Фото: REUTERS / Alessandro Garofalo / File Photo

"Аталанта" Руслана Малиновского находится на 5-м месте чемпионата Италии.

Эксперт Юрий Шевченко рассказал, какие цели будут в "бергамаско" в текущем сезоне.

"В прошлом чемпионате" Аталанта "финишировала третьей, набрав всего на 5 очков меньше" Ювентус ", который стал чемпионом. Летом, после карантина, команда выиграла 9 матчей из 13, уступила лишь" Интера ". В" Аталанты "были отличные шансы на скудетто, но не получилось. Джан Пьеро Гасперини должно быть очень расстроен, ведь другого такого момента может не быть.

Снова попасть в Лигу чемпионов - реалистичную задачу, чемпионство - несбывшаяся мечта

Сейчас в группе лидеров достаточно большая плотность, но по потерянным очкам "Аталанта" отстает от "Милана" на 7 пунктов. Даже если предположим, что "россонери" не удержатся на первом месте, мощный "Интер", является "Ювентус", который стремится вернуться на вершину. Да, они не слишком стабильны, но и "бергамаски" регулярно теряют очки, даже не с грандами, а с "Дженоа", "Болоньей", "Специю". Снова попасть в Лигу чемпионов - реалистичную задачу, чемпионство - несбывшаяся мечта.

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О месте "Аталанты" в элите итальянского футбола, то сейчас "бергамаски" именно там, ведь стабильно идет в зоне еврокубков. Что будет дальше, очень зависит от Гасперини и руководства клуба. Во-первых, интересно, как долго Гасп планирует работать в Бергамо. Эту "Аталанту" создал он, это полностью тренерская команда, со специфическим составом, который вряд ли давал бы такие же результаты с другим тренером. Если Гасперини пойдет, важно найти эффективную замену, человека, который удержит "Аталанту" на том же уровне. Деньги у руководства есть, оно может обеспечить серьезные трансферы. Но нужно вложить эти деньги разумно. Гасперини создал мощную команду из молодых и неизвестных игроков. Но, кажется, в случае смены тренера "Аталанте" надо изменить трансферную стратегию, ведь есть риск вернуться туда, куда совсем не хочется - в середину таблицы ".

Полную версию материала о "Аталанту" читайте в журнале "Краина" от 28 января.