Эксперт рассказал о будущем Ярмоленко

Андрей Ярмоленко третий сезон провел в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм "

Игрок "Вест Хэма" 31-летний Андрей Ярмоленко удачно провел Евро-2020/21. Бывший капитан "Динамо" забил два мяча на турнире.

Будущее Ярмоленко остается неопределенным.

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"Ярмоленко - специфический футболист. Никто не скажет, это полузащитник или классический нападающий. Никто не знает, где он сыграет лучше. Не каждый тренер рискнет взять такого исполнителя. Плюс старые беды Андрея - травматизм и высокая зарплата.

Добавьте сюда возраст. Есть вероятность, что он досидит в "Вест Хэме" до окончания контракта. Возможно, согласится на аренду в первую лигу Англии. Там высокий уровень футбола", - сказал футбольный эксперт Олег Федорчук.

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