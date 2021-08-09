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Эксперт рассказал о будущем Ярмоленко

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Эксперт рассказал о будущем Ярмоленко
Андрей Ярмоленко третий сезон провел в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм "

Игрок "Вест Хэма" 31-летний Андрей Ярмоленко удачно провел Евро-2020/21. Бывший капитан "Динамо" забил два мяча на турнире.

Будущее Ярмоленко остается неопределенным.

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"Ярмоленко - специфический футболист. Никто не скажет, это полузащитник или классический нападающий. Никто не знает, где он сыграет лучше. Не каждый тренер рискнет взять такого исполнителя. Плюс старые беды Андрея - травматизм и высокая зарплата.

Добавьте сюда возраст. Есть вероятность, что он досидит в "Вест Хэме" до окончания контракта. Возможно, согласится на аренду в первую лигу Англии. Там высокий уровень футбола", - сказал футбольный эксперт Олег Федорчук.

Подробности читайте в "Країні" от 12 августа 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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